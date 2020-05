Aree gioco, tra sanificazione e sorveglianza a Torino dubbi sulla riapertura entro mercoledì

Domani dovrebbero riaprire le aree gioco in tutta Torino. Il condizionale in questo caso è d'obbligo, perché tra sanificazioni da effettuare e soprattutto gestione ordinaria, non è affatto scontato che i bimbi possano tornare a usufruire di questi spazi, come stabilito dall'ultimo Dpcm firmato da Giuseppe Conte.

" Noi siamo disponibili a ragionare, ma le condizioni stabilite dal Dpcm sono troppo specifiche e non ci consentono di fare molto " afferma Carlotta Salerno , coordinatrice dei presidenti. Se al momento non vi è notizia di operazioni di sanificazione, vi sono perplessità anche sulla questione sorveglianza delle aree gioco, obbligatoria per Decreto: a chi spetta? Come è possibile garantirla? Con che personale e con che coperture economiche?

Dubbiosa Valentina Ciappina , coordinatrice del Verde della Circoscrizione 6: " Stiamo cercando di capire anche noi come fare. Anche perché se bisogna sanificare tutti i giorni e avere una persona che controlli, non é sostenibile economicamente immagino per le casse del Comune. Stiamo aspettando di capire con l’assessorato come gestire la situazione. Verosimilmente se le condizioni non cambiano, rimarranno chiuse ".

“ Per quanto riguarda pulizia e sanificazione – spiega il presidente della 4 Claudio Cerrato - dipende tutto dall'assessorato all'ambiente e da Amiat: non credo, comunque, che domani saremo pronti a rispettare il Dpcm. L'unica informazione che abbiamo ricevuto dal Comune, domenica sera, riguarda l'ordinanza per tenere chiuse le aree gioco almeno fino a mercoledì ”. Il “work in progress” è confermato anche dal presidente della 7 Luca Deri : “ Per il momento – dichiara - r estano chiuse, ma ci stiamo organizzando ”. Sulla stessa linea Alice Arena , coordinatrice del Verde nella Circoscrizione 5: " La sanificazione è competenza del Comune: sono al corrente che si stanno attrezzando per farla ".

Il dubbio se il Comune di Torino riuscirà ad aprire le aree gioco entro domani, come annunciato, è quindi legittimo. Altre due grandi città come Milano e Roma, per esempio, hanno deciso di tenerle ancora chiuse, non potendo organizzare in poco tempo la gestione in sicurezza delle stesse.

"Occorrono urgenti chiarimenti in merito alla necessità di sanificazione delle aree verdi adibiti ad area giochi per bambini. I parchi gioco sono fondamentali per gli under 10 in questa fase, per passare tempo all'aria aperta, svagarsi e divertirsi dopo il periodo di lockdown. Ma i parchi gioco rischiano di rimanere chiusi in troppi Comuni", afferma il Presidente Uncem, Marco Bussone.