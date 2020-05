Pronto intervento fabbro: quando conviene chiamarlo

Il pronto intervento fabbro è un servizio che permette di avvalersi delle competenze di un fabbro per risolvere problemi urgenti, riguardanti serrature, serrande, porte, finestre, ecc.

Per fare un esempio, i lombardi hanno la possibilità di contattare un fabbro a Milano nel caso in cui abbiano accidentalmente rotto la propria chiave nella serratura della porta di casa, e non sanno più come entrare nell’abitazione. In casi del genere, non conviene provare a risolvere la situazione da sé se non si hanno competenze in materia, anche perché basta chiamare un numero telefonico per chiedere l'aiuto di uno specialista.

Un fabbro è infatti una persona che non si occupa soltanto della creazione di oggetti in ferro o acciaio, ma può anche intervenire in determinate situazioni di emergenza. Dispone infatti di tutto ciò che gli occorre per poter eseguire le operazioni necessarie alla risoluzione di eventuali inconvenienti.

Per maggiori informazioni in merito ai principali casi in cui poter chiedere aiuto al pronto intervento fabbro, invitiamo a leggere il prossimo paragrafo.

Quando usufruire del servizio di pronto intervento fabbro

Un pronto intervento fabbro può essere contattato per risolvere vari problemi, tra cui i seguenti:

Riparazione delle serrature : per esempio, quando ci sono problemi ad aprire una porta perché la chiave si è rotta, oppure la porta stessa è stata danneggiata da un tentativo di scasso.

Riparazione delle finestre : se ad esempio si rompe il vetro di una finestra, è possibile contattare il pronto intervento fabbro al fine di risolvere l'inconveniente. In genere il servizio è attivo anche nei giorni festivi, così anche di domenica sarà possibile allontanarsi da casa senza agevolare l'ingresso in casa di ladri e malintenzionati, grazie al vetro riparato. Per fare un altro esempio, il fabbro può intervenire anche quando non si riesce più a chiudere o ad aprire una finestra.

Apertura delle porte blindate : una porta blindata potrebbe bloccarsi per vari motivi. Qualunque sia la ragione, chiamando il pronto intervento fabbro il problema può essere risolto in tempi ragionevoli.

Aperture giudiziarie : se si ritorna in possesso di un appartamento o di un negozio, e non è presente un fabbro, che è necessario per la classica procedura riguardante lo sfratto esecutivo, con il pronto intervento fabbro è possibile risolvere anche questo problema.

Sblocco delle serrande: se una serranda del negozio o del garage è difettosa, o magari lo è la tapparella di una finestra di casa, una valida soluzione può essere quella di contattare il pronto intervento fabbro. Questo servizio si rivela molto utile, ad esempio, quando giunge l'ora di chiusura di un negozio, è tardi, e la serranda non vuole saperne di chiudersi.

Considerando quanto affermato nelle righe precedenti, appare evidente che il servizio di pronto intervento fabbro possa considerarsi davvero prezioso in molteplici contesti. A volte, anche a causa della fretta, si prova a risolvere gli inconvenienti appena descritti in autonomia, ma questo potrebbe peggiorare le cose, aggravando ulteriormente la situazione. Un fabbro qualificato invece sa bene cosa fare, e ha con sé tutti gli attrezzi necessari che gli occorrono per procedere.