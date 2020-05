La Protezione Civile di Nichelino continua la distribuzione di cibo solidale

Anche adesso che siamo entrati nella Fase 2 la solidarietà continua ad essere in campo per aiutare le famiglie più in difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus.

La Protezione Civile di Nichelino sta distribuendo generi alimentari donati dal punto vendita locale di una nota cetena di supermercati, Md market, che ha deciso di donare 62 tonnellate di cibo in 18 province italiane. In questo modo la raccolta alimentare ha permesso di raccogliere beni di prima necessità per i nuclei familiari più bisognosi della comunità.

In queste ore a Nichelino i volontari della Protezione Civile stanno distribuendo anche la seconda tanche di mascherine arrivate dalla Regione Piemonte.