Rapinato anziano nel Biellese, la Polizia individua il "covo" dei delinquenti a Torino

Hanno rapinato un pensionato di 75 anni biellese, sono fuggiti sul furgone ma le indagini degli agenti della Squadra mobile ha permesso di scovare a Torino i due malviventi. Denunciati due uomini.

Alle 14,15 del 14 maggio, un 75enne, mentre si trovava in Biella nella zona di via Piacenza, in attesa dell'apertura di un esercizio commerciale, veniva affiancato da un autocarro FIAT, modello "Doblò", di colore bianco, sul quale viaggiavano due uomini, uno giovane e l'altro più anziano. I due proponevano al 75enne l'acquisto di frutta e verdura, iniziando a caricargliela in auto, senza che l'uomo avesse il tempo di scegliere la merce, né declinare l'offerta.

L'anziano, frastornato dai repentini movimenti degli uomini, si vedeva costretto ad comprare la merce, per la quale i due malviventi richiedevano la somma di 20 Euro. All'atto del pagamento però mentre l'individuo più giovane si rimetteva alla guida del furgone per prepararsi alla fuga, il secondo malvivente, con mossa fulminea, si impossessava di 400 euro che l'anziano custodiva nel portafoglio. Il 75enne, resosi conto del furto subito, nel tentativo di riprendersi il suo denaro, cercava di raggiungere il malvivente che nel frattempo era salito sul furgone.

In questo frangente mentre l'anziano si avvicinava all'autocarro dal lato del passeggero, che aveva ancora la portiera aperta, protendendosi nell'abitacolo, il conducente dello stesso accelerava a fondo mettendosi repentinamente in marcia, urtando l'uomo. Fortunatamente, il pensionato non veniva travolto dal veicolo ma a seguito dell'impatto con la carrozzeria dello stesso, riportava una contusione alla spalla sinistra. Immediatamente interveniva, personale della Squadra volante e contemporaneamente partiva l'attività d'indagine della Squadra mobile.

Gli investigatori dai pochi fotogrammi acquisiti da un impianto di video sorveglianza presente in zona, riuscivano a rilevare le caratteristiche del mezzo e dei malviventi, mettendosi immediatamente sulle loro tracce. Dopo alcuni giorni di appostamenti e pedinamenti, il 19 maggio, i poliziotti, avuta certezza di aver individuato il "covo" dei malviventi, facevano irruzione in un residence di Torino per eseguire il decreto di perquisizione emesso dalla Procura di Biella a carico di due uomini, originari della Campania, di 28 e 60 anni, già noti alla giustizia e ritenuti gli autori della rapina.

Nel corso della perquisizione venivano rinvenuti e sequestrati, oltre ai 400 euro sottratti al 75enne, una cospicua somma di denaro, verosimilmente provento di altre attività delittuose commesse in danno di anziani, nonché altro importante materiale probatorio. Entrambi gli uomini sono stati denunciati.