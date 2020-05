Senza licenza e permesso di soggiorno gestiva macelleria in Barriera di Milano: 8mila euro di multa

Ottomila euro di multa al titolare di una macelleria di Barriera di Milano, che conduceva il negozio senza licenza e permesso di soggiorno. L'osservazione della Polizia Municipale è partita lo scorso 1° maggio, quando era stato segnalato che l'attività era aperta in giornata di chiusura.

All'epoca i vigili avevano già notato delle incongruenze perché i dati amministrativi non coincidevano e il gestore dell'attività, un uomo di nazionalità egiziana, non era in grado di fornire informazioni e chiarimenti. I monitoraggi eseguiti nei giorni successivi hanno confermato i sospetti sulla macelleria in corso Vercelli.

Ieri mattina, insieme al personale dell’Asl - Servizio Veterinario e ai Funzionari del Reparto di Polizia Commerciale hanno effettuato un intervento. Durante l’operazione i Vigili Urbani hanno accertato che l’attività commerciale era portata avanti condotta senza la necessaria autorizzazione, oltre alla mancanza del titolo sanitario: i Civich hanno elevato sanzioni per un valore di 8 mila euro.

Gli Agenti hanno sottoposto a sequestro amministrativo cautelare tutto l'esercizio, mentre l'Autorità Sanitaria, a seguito degli accertamenti effettuati dal personale del Servizio Veterinario riguardanti la tracciabilità dell'alimento di origine animale, ha disposto il vincolo di vendita delle carni presso altro esercizio di vicinato.

Infine, il conduttore del negozio è risultato privo di regolare permesso di soggiorno ed è stato quindi denunciato.