Corruzione in tempo di Covid: 4 anni e 4 mesi ad ex funzionario del Comune di Nichelino

Ottomila euro in contanti, nascosti in una scatola sigillata, e un appalto assegnato nei giorni più confusi dell’emergenza Covid. A distanza di quasi sei anni di distanza dai fatti, si è chiuso in primo grado il processo sulla sanificazione degli edifici del Comune di Nichelino: il tribunale ha emesso due condanne e un’assoluzione nel procedimento per corruzione e turbativa d’asta, discusso davanti al collegio presieduto dal giudice Paolo Gallo.

4 anni e 4 mesi per l'ex funzionario

La sentenza più severa riguarda Antonio Pastorelli, all’epoca funzionario comunale e presidente della commissione giudicatrice della gara gestita dalla Scr spa, condannato a 4 anni e 4 mesi di reclusione. Il capo d’accusa è stato riformulato in corruzione per l’esercizio della funzione. Il suo legale ha già annunciato l’intenzione di ricorrere in appello.

Una condanna ed una assoluzione

Due anni di pena sono stati inflitti anche a Michelina Marchese, dipendente di una ditta torinese, ritenuta la responsabile del passaggio del denaro. È stato invece assolto Massimiliano Mastrorillo, dipendente di un'azienda di pulizie: secondo i giudici, il fatto a lui contestato non configura reato.

L'inchiesta iniziata nel marzo 2020

L’inchiesta prende avvio nella primavera del 2020, nel pieno della prima ondata pandemica. Stando all’accusa, Pastorelli avrebbe incassato 8 mila euro da Mario Volpe, socio della Lucentezza, per favorire l’azienda nell’appalto per i servizi di pulizia e sanificazione, bandito a fine 2019. Il denaro sarebbe stato consegnato in due momenti distinti, prima 5 mila euro e poi altri 3 mila, con l’intento di influenzare l’esito della gara.

Nel luglio di due anni la Procura aveva chiesto il rinvio a giudizio per Pastorelli e Volpe ipotizzando i reati di corruzione e turbativa d’asta. Volpe ha successivamente patteggiato la pena, uscendo dal processo. Oggi la sentenza di primo grado.