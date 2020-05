Da lunedì online il documentario torinese "13 grados sur"

Lancio e visione digitale per il documentario torinese “13 grados sur”, esito del progetto “Faraway so close. Examples of (re) action on climate change” (“Così lontano, così vicino. Esempi di (re) azione al cambiamento climatico”), vincitore del secondo bando Frame, Voice, Report!. Curato da Movimento Sviluppo e Pace, e firmato dal giornalista Francesco Garello, dal videomaker Manuel Peluso e dalla producer e project manager Anna Catella, sarà visibile sul sito Cinemambiente, all’indirizzo https://cinemambiente.it/frame-voice-report/, da lunedì 25 fino a domenica 31 maggio.

Martedì 26 maggio alle 18 la diretta streaming di presentazione sulla pagina Facebook di Cinemambiente con uno degli autori, Francesco Garello, il giornalista Francesco Rasero e Marco Pastori, coordinatore dei progetti di Cifa. La diretta sarà condivisa anche sulle pagine Facebook del Consorzio Ong Piemontesi, della Ong Movimento Sviluppo e Pace e sulla pagina Facebook del documentario “13 Grados Sur”.

Sarà solo un assaggio di una serie di iniziative legate al progetto.

Garello, Peluso e Catella sono stati in Perù e hanno documentato, filmando anche in zone proibite, la vita in alcuni paesi delle Ande. In questi territori devastati dagli scavi delle compagnie minerarie multinazionali, il cambiamento climatico ha conseguenze dirette ed evidenti sulle comunità ancestrali. A rischio sono la sicurezza alimentare e lo stile di vita di queste popolazioni. L’impatto sociale e ambientale è devastante: intere comunità rurali rischiano di scomparire, schiacchiate dalle grandi industrie minerarie e dal cambiamento del clima. Paradossalmente è proprio la ricca tradizione di queste comunità che ci offre un'alternativa allo sviluppo dello sfruttamento.

Un tema ancora poco raccontato in Italia che sarà al centro di altri appuntamenti in estate, in collaborazione con diverse associazioni culturali. I curatori hanno anche pensato a creare per "13 Grados Sur" una serie podcast da 20 minuti, ognuno dedicato a un tema: dal cambiamento climatico in Perù, alle miniere e lavoro fino all'emergenza covid e all'impatto sulle comunità indigene in Sud America. Tutti i podcast saranno presenti sulla pagina dedicata sul sito Border Radio https://border-radio.it/

L'obiettivo delle iniziative è riflettere sui cambiamenti climatici e sulla promozione di un uso sostenibile delle risorse naturali. Per questo è anche stato creato un gioco al link https://kahoot.it/challenge/03611420?challenge-id=07a4afc3-0627-4b9d-9063-0724780483c2_1589297536195 (game PIN: 03611420). E' stato pensato anche per i molti studenti delle scuole ora a casa che possono così avvicinarsi all'argomento.