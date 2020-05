Nuovo Suv C5 Aircross Hybrid: la ricarica è semplice e veloce

Da aprile è stato introdotto all’interno del listino di SUV C5 Aircross Hybrid Plug-in l’accessorio cavo di ricarica modalità 3 monofase da 7,4 kW. Disponibile per entrambi gli allestimenti FEEL e SHINE, questo accessorio consente di rendere più rapida la carica della batteria di trazione, aumentando la versatilità del poliedrico SUV Citroën.

Questo cavo di ricarica, in abbinamento all’opzione Caricatore OBC (On Board Charger) 7 kW monofase, permette la ricarica completa del SUV C5 Aircross Hybrid Plug-in in meno di 2 ore con Wall Box pubblica o domestica da 7,4 kW.

La modalità elettrica a zero emissioni ZEV offre un’esperienza di guida fluida e amplifica l'esclusivo benessere di bordo con cui Citroën firma le proprie creazioni. Una caratteristica che sul SUV C5 Aircross Hybrid Plug-in può contare su differenti elementi, ad iniziare dai sedili Advanced Comfort, le sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions® ed i vetri anteriori acustici stratificati.

La somma di questi elementi, unito al silenzio della modalità di guida elettrica, regala un piacere che raggiunge l’apice del comfort in auto. Tanto più, che la versatilità è garantita da una serie di dettagli studiati per amplificare la modularità dello spazio interno.

Ad iniziare dai 3 sedili posteriori individuali e della stessa larghezza: sono scorrevoli, ripiegabili ed inclinabili. Con il volume che può raggiungere 600 litri, il bagagliaio del SUV C5 Aircross Hybrid Plug-in non teme confronti. Inserito nella base del piano di carico, si trova anche uno specifico alloggiamento per il cavo di ricarica. Un comparto che preserva l'ordine, nel contempo evitando il contatto con altri oggetti contenuti nel bagagliaio, in particolar modo dopo una ricarica pubblica su strada.

L'efficacia dell'opzionale Cavo di ricarica modalità 3 monofase da 7,4 kW ottimizza il tempo di ricarica della batteria di trazione.

L’equipaggiamento di serie, costituito dal cavo di ricarica T2 per presa domestica in dotazione insieme al caricatore OBC 3kW, consente di completare la ricarica in una notte, tra 4 ore (con presa 14 A di tipo Green’up™ Legrand) e 7 ore (con presa standard).

Si scende a meno di due ore se invece si utilizza il cavo di ricarica disponibile come accessorio modalità 3 monofase da 7,4 kW con caricatore opzionale OBC 7kW monofase, con Wall Box 32 A.

Il tutto, con l'immediato riscontro fornito da due LED colorati inseriti nello sportellino di ricarica. Aiutano a seguire visivamente il processo di ricarica, che può essere aggiornato anche dall'applicazione My Citroën. Dalla stessa app (oppure dal Touch Pad nell'abitacolo) è inoltre possibile impostare la ricarica programmata o differita, con cui viene sfruttata la maggiore economicità delle fasce orarie con tariffa ridotta.

Disponibile per entrambi gli allestimenti FEEL e SHINE il Cavo di ricarica modalità 3 monofase da 7,4 kW è ordinabile da aprile al prezzo di 279,12€ (IVA inclusa).

Il caricatore OBC (On Board Charger) 7 kW monofase è disponibile in opzione al prezzo di 300 euro (IVA inclusa).

Questi equipaggiamenti completano le opzioni dedicate alla ricarica del SUV C5 Aircross Hybrid Plug-in, esaltandone l'eclettico carattere che le zero emissioni assecondano all'insegna di un comfort che non teme rivali.