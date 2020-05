Inail di Torino Centro e Sud istituiscono un servizio di prenotazione per effettuare le visite mediche

Durante il lockdown per l’emergenza Covid gli uffici Inail hanno garantito la continuità del servizio evitando la presenza del pubblico agli sportelli grazie al potenziamento del canale telematico “INAIL RISPONDE” e telefonico tramite Contact center e i numeri di “emergenza Covid” delle sedi.

Anche i centri medico-legali delle sedi Inail hanno proseguito l’attività, continuando a erogare le prestazioni sanitarie richieste da infortunati e tecnopatici.

In vista della riapertura delle attività lavorative che connota l’attuale Fase 2, in previsione di un maggiore afflusso di pubblico, le sedi di Torino Centro e Torino Sud, entrambe site in corso Galileo Ferraris 1, comunicano di aver messo a punto un sistema di prenotazione per regolamentare l’accesso alle visite mediche, al fine di mitigare i rischi per la salute degli assistiti.

Per evitare file e lunghe attese gli inviti a effettuare le visite mediche sono suddivisi in fasce orarie, ma anche chi si recherà spontaneamente in sede per la prima visita medica Inail dovrà farlo esclusivamente su appuntamento chiamando da lunedì a venerdì, con orario 9-12, i seguenti numeri telefonici

- 011 559 3353 per la sede di Torino Centro

- 011 5593274 per la sede di Torino Sud.

Dal sito Inail www.inail.it, sezione Comunicazione / Avvisi e scadenze, alla pagina https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-direzioni-sedi-no-tab.html sono reperibili i numeri telefonici di “emergenza Covid” delle altre sedi piemontesi che, nella fascia oraria indicata, sono a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento.

Si ricorda che per le richieste di informazioni di tipo amministrativo continuano a essere attivi in via esclusiva

- INAIL RISPONDE, nella sezione SUPPORTO della home page del portale INAIL www.inail.it, barra blu in alto a destra

- il Contact center, al numero 06/6001, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 18, disponibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo quanto previsto dal piano tariffario del proprio gestore telefonico