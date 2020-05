Enel X lancia la campagna "Facciamo ripartire l'Italia. Insieme": al via la ricerca di tecnici specializzati partner

Enel X è alla ricerca di tecnici specializzati ai quali verrà offerto un volume minimo garantito di interventi mensili. Per contribuire alla ripartenza del Paese, la società del Gruppo Enel che fornisce soluzioni e servizi innovativi ha infatti lanciato la campagna “Facciamo ripartire l’Italia. Insieme” attraverso la quale espandere la rete esterna di professionisti impegnati in attività di installazione, manutenzione e riparazione di climatizzatori, caldaie, scaldabagni e infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica.