Come sfruttare i social network per guadagnare

D'accordo, è giunto il momento: iniziare a guadagnare qualche soldo grazie alla rete è possibile, ma prima bisogna studiare e presentarsi preparati all'appuntamento col successo. Abbiamo senza dubbio tutti sentito parlare degli influencer, ma di cosa si tratta e come fanno a guadagnare cifre a volte alche da capogiro, per voi resta un mistero? Tra poco non lo sarà più, grazie alle prossime righe. Prima di cominciare, però, una premessa: se pensate di poter replicare il successo di Chiara Ferragni in due mesi, sappiate che difficilmente vi riuscirà. Questo porta a due fatti: il primo è che non vi dovete scoraggiare se non avrete modo di sfondare in fretta come vi augurate; il secondo è che, stando a questa premessa, la necessità di studiare le tecniche e le modalità che stanno dietro alle quinte di questo lavoro, si fa sempre più impellente.

Nelle prossime righe analizzeremo qualcuno di questi trucchi per iniziare a guadagnare su Instagram ma non solo.



GLI ORARI, UN DETTAGLIO FONDAMENTALE

Ogni social ha i suoi orari di punta, seguendo questi vi verrà più semplice riuscire a intercettare il maggio pubblico possibile con i vostri post. Prendiamo Facebook, a titolo di esempio: sapevate che i primi tre giorni della settimana non sono molto indicati per postare i vostri contenuti? Meglio optare dal giovedì alla domenica. Per quanto riguarda gli orari, invece, se proprio dovete postare qualcosa il martedì, fate attenzione a fare l'upload durante le ore lavorative: è proprio allora che, stando alle statistiche, le persone scorrono con più frequenza la loro bacheca, alla ricerca di qualche novità o, più semplicemente, di qualcosa che possa loro far trascorrere una piccola pausa di lavoro nel modo più gratificante possibile: online con i propri contatti!

Ma parliamo per un attimo di Instagram. Secondo uno studio sui dati americani, balza all'occhio come i seguenti giorni e orari siano più favorevoli alle interazioni:



- Il mercoledì alle 15.00

- Il giovedì alle cinque del mattino, poi ancora alle 11.00 e di nuovo tra le 15.00 e le 16.00

- Venerdì alle 5 del mattino



Ovviamente, potrete fare in modo di programmare la pubblicazione dei vostri post, così da non avere l'incombenza di svegliarvi alle quattro e mezza del mattino per aggiornare la vostra pagina con nuovi contenuti, ma il succo della questione è questo: ogni social ha i suoi momenti d'oro per le interazioni, ciò che vi resta da fare è studiare quali siano e applicarli al vostro profilo.



Non dimenticate: il vostro stile dovrà essere unico e pressoché inimitabile. Che ciò sia legato alle vostre fotografie (una luce particolare, oppure un determinato filtro che possa assicurare una certa omogeneità alla vostra pagina) oppure al vostro stile di scrittura, starà a voi deciderlo.

Seguire piccoli consigli e essere a conoscenza di qualche trucco del mestiere farà di certo la vostra fortuna, basterà darvi il tempo necessario per costruirvi una vostra identità digitale, riconoscibile a colpo d'occhio dagli utenti. I vostri contenuti, ovviamente originali e del tutto differenti (anche solo per una questione di taglio) da quello che altri possono proporre, faranno il resto!