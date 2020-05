Carmagnola, domani flash mob per la legalità

Il 23 maggio ricorre l’anniversario della strage di Capaci. Una tragedia che ha segnato il Paese, scuotendo le coscienze di tutti i cittadini. Per ricordare Giovanni Falcone e le altre vittime della strage, Maria Falcone, sorella del magistrato e presidente della Fondazione intitolata al fratello promuove un flash mob per le ore 17:57 del 23 maggio.

L’invito è stato accolto da ANCI che lo ha esteso alle amministrazioni comunali in occasione della Giornata della Legalità.

Sabato 23 maggio alle 17:57, dunque, la cittadinanza è invitata ad osservare un minuto di silenzio. I sindaci, indosseranno per l’occasione la fascia tricolore, simbolo dell’unità nazionale e dei valori costituzionali. Un lenzuolo bianco, sarà appeso all'ingresso del municipio. Anche il Comune di Carmagnola parteciperà all’iniziativa.

Commenta il Sindaco Ivana Gaveglio: “A causa dell’emergenza epidemiologica quest’anno non è stato possibile organizzare un evento a marzo in occasione della Giornata contro le mafie; mi pare ancora più doveroso e significativo aderire a questa proposta della Fondazione Giovanni Falcone per ricordare il messaggio di impegno e di speranza che il magistrato e chi come lui si è prodigato nella lotta contro le mafie ci hanno lasciato”.