Cirio: "Siate responsabili: questo weekend preferite i parchi ai centri commerciali"

"La raccomandazione a tutti i cittadini è di vivere questo weekend di libertà con grande senso di responsabilità. Irrigidiremo l'obbligatorietà dell’utilizzo della mascherina in tutti i centro commerciali del Piemonte, nelle aree chiuse e aperte e anche in quelle pertinenziali, a cominciare dal parcheggio dell’auto". Così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio nel corso della conferenza di questa mattina sulle nuove misure di contenimento dei contagi da Covid-19.

"Prevediamo il sanzionamento per chi non rispetterà queste regole - ha continuato - l’attenzione sarà altissima. Non la prenderanno bene i centri commerciali, ma credo che dopo due mesi di quarantena sia meglio andare in un parco, questo fine settimana".