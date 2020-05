Decreto Liquidità, Bonomo e Valle (Pd): "Un aiuto agli impianti di risalita per la stagione estiva"

Gli impianti a fune in servizio pubblico avranno un ulteriore anno di tempo per tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi necessari. Il via libera è arrivato in commissione Attività Produttive e Fiscale grazie all’approvazione dell’emendamento al “Decreto Liquidità” proposto dal Partito Democratico.



"Dopo la chiusura forzata a causa del lockdown - commentano la deputata canavesana Francesca Bonomo e il consigliere regionale Daniele Valle - abbiamo voluto venire incontro alle esigenze degli operatori del settore, duramente colpiti dalla crisi del turismo. In questo modo si potrà programmare con maggiore serenità la stagione estiva alle porte, più che mai fondamentale per le strutture, ormai in funzione durante tutto l’anno e non soltanto in inverno, delle nostre vallate alpine".