Flash mob allo stadio, si alza il coro silenzioso delle partite Iva: "O non riapriamo più, o saremo destinati a fallire" [VIDEO]

Sì sono dati appuntamento all'ombra dello stadio Grande Torino per far sentire tutto il loro disagio. E lo hanno fatto esponendo - a distanza di sicurezza gli uni dagli altri - cartelli in cui spiegavano come "il Governo che chiedeva sacrifici ora ci sacrifica", oppure "l'unica certezza sono le cartelle esattoriali". E le voci di chi è presente spiegano: "O non riapriamo più, o saremo destinati a fallire".