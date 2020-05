Nuova i20: tre caratteristiche che la rendono unica nel segmento

Nuova Hyundai i20, terza generazione di uno dei modelli più apprezzati nella storia del brand è equipaggiata con i più completi pacchetti di connettività e di sicurezza, stabilendo nuovi standard di riferimento nella categoria. Inoltre è il primo modello in Europa a interpretare la nuova cifra stilistica ‘Sensuous Sportiness’ e si distingue grazie a un design dinamico e completamente rivoluzionato.

Sicurezza: il pacchetto più completo del segmento

Nuova Hyundai i20 è dotata dei più avanzati sistemi di sicurezza attiva e di guida assistita del segmento ed è conforme ai più elevati standard di sicurezza europei grazie a sistemi come la Frenata Automatica di Emergenza con Riconoscimento Veicoli, Pedoni e Cicli (FCA) e il Rilevamento della Stanchezza del Conducente (DAW) comprensivo di Avviso di Ripartenza (LDVA).

Tramite una camera multifunzione frontale, il migliorato sistema di frenata autonoma è in grado di rilevare non solo veicoli, ma anche pedoni e ciclisti, per avvisare il conducente in caso di pericolo e frenare automaticamente quando necessario.

Il Rilevamento della Stanchezza del Conducente monitora alcuni segnali di guida rilevando il livello di affaticamento del guidatore per prevenire potenziali rischi: se vengono rilevate delle anomalie rispetto al comportamento standard, il sistema emette un allarme acustico e, allo stesso tempo, compare un messaggio sul quadro strumenti che avverte il guidatore e suggerisce una pausa dalla guida.

Il sistema lavora in sincronia con l’Avviso di Ripartenza – inedito sul modello – che avverte il conducente quando il veicolo che lo precede inizia ad avanzare, ad esempio ai semafori.

Infotainment: schermo da 10.25’’ e sistema audio Bose Premium

Nuova Hyundai i20 offre nuove funzionalità di infotainment tra cui spiccano il display touchscreen centrale da 10.25'' e il sistema audio premium Bose.

Lo schermo tattile da oltre 10 pollici è il più grande della categoria e permette di gestire le funzioni di audio, video e navigazione come la ricerca di punti d’interesse attraverso i comandi vocali. Il touchscreen – combinato con il nuovo cluster digitale da 10.25'' – offre anche la funzionalità split-screen per il multitasking.

Per un livello di intrattenimento a bordo superiore, Nuova i20 è inoltre il primo modello Hyundai in Europa a essere dotato di un sistema audio premium Bose. Otto altoparlanti, tra cui un subwoofer, sono posizionati in modo strategico in tutto il veicolo per un'esperienza di ascolto di altissima qualità.

Connettività senza fili: Wireless Apple Carplay & Android Auto

Due caratteristiche contribuiscono a rendere il pacchetto di connettività di Nuova Hyundai i20 il migliore del segmento. Apple CarPlay e Android Auto sono per la prima volta offerti in modalità wireless consentendo agli occupanti di sfruttare le funzionalità dei loro smartphone iOS e Android in modo ancora più comodo e immediato.

La presenza di una base per la ricarica wireless per smartphone, posizionata nella consolle centrale, permette ai passeggeri di caricare i propri dispositivi senza l’utilizzo di cavi.