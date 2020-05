Croce Verde di Torino: 87.305 interventi nel 2019, nel 2020 l'emergenza sanitaria ha portato un +10%

Con 1.334 volontari organizzati in squadre e 94 dipendenti, nel 2019 Croce Verde Torino ha svolto 87.305 interventi sul territorio metropolitano, che nel primo trimestre 2020 sono aumentati circa del 10% a causa dell'emergenza sanitaria. Interventi sanitari ma anche, insieme alla Città, per aiutare persone in difficoltà ad accedere a beni primari.

Sono alcune delle cifre che la sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha ribadito in occasione della sua visita presso la sede della struttura. "L'aspetto a cui tengono di più è quello della formazione scrupolosa e dell'equipaggiamento di tutto il personale, fondamentale per permettere di servire il prossimo in sicurezza e serenità".