 / Cronaca

Cronaca | 16 novembre 2025, 12:52

Sorprendono i ladri in casa: coppia malmenata a Ozegna

I tre malviventi sono scappati facendo perdere le tracce. Indagano i Carabinieri

Sorprendono i ladri in casa: coppia malmenata a Ozegna

Rapinati e malmenati. È successo ieri sera a Ozegna a una coppia che ha sorpreso tre malviventi all'interno della propria abitazione in coro Principe Tommaso. 

Si erano introdotti in casa mentre i proprietari erano fuori. Quando i due sono rientrati, i tre armati di cacciavite e a volto coperto hanno cominciato una collutazione nella quale hanno ferito il marito alla testa. 

Scappati a bordo di un'auto rubata e ritrovata a Castelle Torinese, hanno fatto perdere le loro tracce. Indagano i Carabinieri di Ivrea che sono al lavoro per rintracciarli. 

Il marito è stato trasportato all'ospedale di Ivrea per accertamenti. 

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium