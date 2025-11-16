Sorprendono i ladri in casa: coppia malmenata a Ozegna

Rapinati e malmenati. È successo ieri sera a Ozegna a una coppia che ha sorpreso tre malviventi all'interno della propria abitazione in coro Principe Tommaso.

Si erano introdotti in casa mentre i proprietari erano fuori. Quando i due sono rientrati, i tre armati di cacciavite e a volto coperto hanno cominciato una collutazione nella quale hanno ferito il marito alla testa.

Scappati a bordo di un'auto rubata e ritrovata a Castelle Torinese, hanno fatto perdere le loro tracce. Indagano i Carabinieri di Ivrea che sono al lavoro per rintracciarli.

Il marito è stato trasportato all'ospedale di Ivrea per accertamenti.