Dal 31 maggio l'ippica riparte, si torna a correre all'ippodromo di Vinovo

Dopo più di 70 giorni di stop il mondo delle corse dei cavalli è pronto a ripartire. Questo avverrà da oggi a Villanova d’Albenga e Follonica nel Nord Italia ed in altre piazze lungo la penisola. Domani toccherà al trotto milanese. E succederà anche all’Ippodromo di Vinovo domenica 31 maggio.

Tutto questo dopo che la scorsa settimana il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministero della Salute ha prima inviato alle società di corse le linee guida per la ripartenza, tassativamente a porte chiuse, dell’attività ippica, dopodiché sempre il MIPAAF ha prodotti i documenti necessari alla ripartenza e venerdì scorso ha diramato il calendario delle corse per i mesi di maggio, giugno e luglio con relativo calendario dei Grandi Premi di trotto e galoppo per tutto l’anno.

In questi giorni gli ippodromi dovranno redigere il proprio protocollo operativo per l’attività a porte chiuse in base di quanto scritto sulle linee guida ministeriali, informare e condividere lo stesso protocollo con le competenti autorità sanitarie locali. Ma soprattutto si dovranno adeguare a quanto richiesto per essere pronti a correre.

All’ippodromo di Vinovo la prima giornata di corse post lockdown è programmata per domenica 31 maggio, seguirà poi mercoledì 3 giugno.

La programmazione successiva per giugno vedrà i cavalli in pista sulla pista torinese ancora mercoledì 10, poi domenica 14, domenica 21, mercoledì 24 e domenica 28 giugno quando sarà programmato il Gran Premio Avv. Carlo Marangoni in un calendario nazionale per le corse più importanti che ha subito una serie di stravolgimenti per il Coronavirus.

All’ippodromo di Vinovo, come in tutti gli altri ippodromi d’Italia, le corse saranno a porte chiuse, e non si sa ancora fino a quando questa condizione sarà attiva. Si potrebbe tornare a rivedere il pubblico sulle tribune non prima del 15 di giugno, quando andranno a regime anche gli intrattenimenti vari all’aperto e potrebbero riaprire le sale scommesse.

Nel mese di luglio ci saranno 5 giornate di corse, al mercoledì, con le corse che dovrebbero tornare con la programmazione in notturna già da qualche settimana prima. Per domenica 9 agosto è invece previsto il Gran Premio Città di Torino, in una collocazione quanto mai anomala. Per il Costa Azzurra si parla della terza settimana di settembre.