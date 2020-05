TikTok continua a spopolare: è il social network del momento

Il mondo dei social network continua a cambiare e se inizialmente era Facebook il re incontrastato, quando è arrivato Instagram il primato gli è stato subito portato via. Adesso però nemmeno quest’ultimo si può considerare così popolare, perché il social network del momento è senza dubbio TikTok. L’applicazione è stata scaricata da milioni di utenti negli ultimi mesi, raggiungendo un vero e proprio record ma non sono solamente i giovani che amano questo social: adesso anche le aziende stanno iniziando a sfruttarlo. Parliamo dunque della nuova piattaforma su cui puntare, che si distingue nettamente da tutte le altre e che forse deve proprio a questo il suo grandissimo successo.

Ormai sono diversi gli influencer che riescono a guadagnare somme importanti su questo social network: esistono addirittura portali dove comprare like per TikTok che permettono di diventare famosi e avere più follower in brevissimo tempo. Ma vediamo come funziona nel dettaglio questa piattaforma e perché è diventata così popolare.

Cos’è TikTok

TikTok è un social network che si distingue da tutti gli altri perché basato sulla condivisione di clip video associate ad effetti sonori e musica. In realtà, l’applicazione esisteva già con il nome di Musical.ly ma non aveva riscosso un grande successo, fino a quando non è stata acquisita dagli sviluppatori dell’app cinese Douyin ed è diventata TikTok. Nel 2019, è stata la terza applicazione più scaricata dopo WhatsApp e Messenger, contando ben 614 milioni di download. Inizialmente erano soprattutto i giovani ed i giovanissimi ad amare TikTok, ma il suo successo è rapidamente aumentato e oggi questo è il social network più popolare in assoluto.

Le sue potenzialità sono enormi: anche le aziende stanno iniziando a sfruttare TikTok per promuovere il proprio brand dunque possiamo dire che sia senza dubbio il social del momento.

Come funziona TikTok

Questo social network è differente da tutti gli altri perché quelli che vengono pubblicati dagli utenti (chiamati TikTokers) sono video e non immagini o post come avviene in Facebook ed Instagram. È inoltre differente anche la filosofia di fondo, che è quella di mettersi in gioco e di fare dell’autoironia, cosa che non avviene proprio negli altri social. Su TikTok non vediamo fotografie ritoccate ma video reali, di persone che ridono, si divertono, sperimentano e giocano.

Utilizzare questo social non è difficile, ma per scoprire tutte le sue funzionalità e potenzialità occorre un po’ di tempo. Molto apprezzate sono le challenge, ossia le sfide che vengono lanciate sia dagli utenti che dallo stesso TikTok. Per partecipare basta sceglierne una, rispettare lo stile del video e – importantissimo – mettere l’hashtag relativo alla challenge in modo da comparire tra gli utenti che l’hanno accettata.

Un social per soli giovani?

TikTok è nato come social per giovani e giovanissimi: erano infatti questi i maggiori utenti dell’applicazione. Oggi però non è più così perché la sua popolarità è aumentata moltissimo e gli stessi personaggi famosi e influencer che hanno fatto fortuna su altri social hanno iniziato ad utilizzare TikTok. Come abbiamo detto inoltre, le aziende stanno comprendendo le potenzialità di questo social quindi non è più per soli giovani.