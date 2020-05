L'Asl To3 attiva il nuovo numero SISP e riprende l'attività vaccinale

L'Asl To3 ha attivato un nuovo numero di telefono dedicato ai cittadini, per fornire chiarimenti su tamponi, esiti e sulle attività del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - SISP. Il numero, al quale risponde personale sanitario dello stesso SISP, è il seguente: 011 9551944, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17.

Il servizio non fornisce assistenza sanitaria, per la quale restano validi gli altri numeri Covid Regionali, in particolare il numero verde 800192020 sanitario, a disposizioni di tutti coloro che abbiano il dubbio di aver contratto il virus. Istituito dall’Unità di crisi della Regione Piemonte, è attivo 24 ore su 24; alle chiamate risponde personale specializzato, che esegue un pre-triage telefonico e sulla base di una serie di domande e risposte, indica al paziente che cosa fare o dove recarsi per ottenere la risposta assistenziale più appropriata.

Il riavvio delle attività dell’Asl To3 dopo l’interruzione forzata riguarda anche l’offerta vaccinale: dopo la ripresa delle vaccinazioni pediatriche, riprendono da oggi, 25 maggio, le vaccinazioni dei bambini fino a 6 anni di età.

Il Servizio Vaccinazioni sta contattando tutti gli interessati, per confermare o riprogrammare gli appuntamenti precedenti e per inserire nuovi appuntamenti. Non occorre quindi prenotare o contattare telefonicamente il servizio, ma semplicemente attendere di venir contattati.

Queste sono le nuove modalità per accedere agli ambulatori vaccinali in sicurezza :

Ø è ammesso un solo accompagnatore per minore

Ø carrozzine e passeggini non potranno essere introdotti nella sede vaccinale

Ø il neonato dovrà essere portato in braccio

Ø presentarsi muniti di mascherina, se possibile chirurgica

Ø rispettare rigorosamente l’orario di prenotazione: chi dovesse presentarsi in netto anticipo sarà invitato ad allontanarsi e a ritornare all’orario prestabilito, per non creare assembramenti.

All’ingresso della sede sarà effettuato il pre-triage dal personale preposto, con rilevazione della temperatura e dei dati anagrafici; le persone con temperature corporee superiori ai 37,5° saranno allontanate.

Le vaccinazioni degli adolescenti (vaccinazioni papilloma ai dodicenni, ultimo richiamo difterite/tetano/pertosse/polio e vaccinazione antimeningococcica nei sedicenni) riprenderanno appena possibile, sulla base dell’andamento epidemiologico.

Sono riprese regolarmente sulle sedi di Rivoli e Pinerolo le prenotazioni per le vaccinazioni indifferibili degli adulti (dialisi, trapianto, gravi patologie ).

Tutti coloro che hanno un appuntamento già prenotato nel periodo pre-Covid (a febbraio o prima) non devono riprenotare: saranno ricontattati dal Servizio Vaccinazioni per riprogrammare la seduta.

Da lunedì 25 maggio riprende la piena operatività il Numero Verde Vaccinazioni 800090088, con gli orari consueti: dal lunedì al giovedì ore 9 – 12 e 13.30 – 15.30, venerdì ore 9 – 12.

E' possibile inoltre mandare una email all’indirizzo sisp.direzione@aslto3.piemonte.it, specificando cognome, nome, data di nascita di chi deve effettuare il vaccino e un recapito telefonico.