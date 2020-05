La sicurezza stradale per questa estate

È un pregiudizio comune che l'inverno presenti le condizioni di guida più pericolose di qualsiasi periodo dell'anno, e se è certamente vero che il nevischio, la neve e le lastre di ghiaccio sono responsabili di molti incidenti in inverno, sono però i mesi di giugno, luglio e agosto a essere statisticamente quelli più pericolosi per viaggiare per strada.

Ci sono diverse ragioni per questo fatto sorprendente, non da ultimo il numero di giovani che si mettono alla guida e i vacanzieri che non hanno familiarità con l'ambiente circostante, nonché l'aumento di moto e biciclette che si trovano per strada. Inoltre, condizioni meteorologiche estreme possono portare ad inondazioni e al conseguente aquaplaning .

Come per i mesi invernali, ci sono alcuni passaggi che si possono fare per aiutare a farti superare i problemi che potresti avere nei caldi mesi estivi.

Ispeziona il liquido di raffreddamento

Il surriscaldamento è un problema serio e comune a molte auto nei mesi estivi. Il liquido di raffreddamento è responsabile del mantenimento del motore a una temperatura funzionale in quanto assorbe il calore estremo. Senza liquido di raffreddamento, il motore si surriscalderebbe presto, con la conseguenza di costose riparazioni al motore della tua auto. Prima che le temperature comincino a salire, è importante controllare i livelli del liquido di raffreddamento nel motore , e controllare il radiatore e il tappo della pressione, così come eventuali cinghie e tubi flessibili, per rilevare eventuali segni di bolle d’aria o spaccature che potrebbero comprometterne l'efficacia. Se fai lunghi viaggi in auto durante il gran caldo, buona idea è quella di viaggiare con liquido di raffreddamento, olio e fluidi di ricambio.

Controlla i tuoi pneumatici

Mantenere i pneumatici gonfiati nel modo giusto può aiutare ad assicurarti che siano sufficientemente freddi per evitare pericolosi scoppi. È inoltre sempre importante effettuare un'ispezione dei pneumatici e assicurarsi che abbiano ancora una quantità adeguata di battistrada e che si consumino uniformemente. Se noti danni ai pneumatici della tua auto e sospetti di aver bisogno di nuovi, allora dovresti comprare gomme da Pneumatici Leader per aiutare il tuo veicolo nella guida in caso di inondazioni sulla strada.

Controlla i tergicristalli

I caldi mesi estivi possono giocare brutti scherzi con la gomma dei tergicristalli della tua auto, quindi è fondamentale eseguire controlli regolari facendo scorrere il tuo dito su di essi e controllando che non ci siano spaccature e segni relativi a danni. Le piogge torrenziali estive possono rendere la visibilità un problema e il corretto funzionamento dei tergicristalli è essenziale.

Tieni d'occhio il termometro della temperatura

Un motore che si surriscalda può essere non solo costoso ma anche pericoloso, perciò dovresti fermare la tua macchina in sicurezza non appena ti sia possibile. Se non puoi accostare immediatamente, considera la possibilità di accendere il riscaldatore dell'auto, in quanto ciò contribuirà ad allontanare il calore dal motore.

Presta attenzione ai bambini e agli animali domestici

Quando si guida nei centri abitati bisogna essere prudenti nei riguardi dei bambini e degli animali domestici che corrono fuori sulla strada. Durante i mesi estivi, i bambini sono più propensi a giocare all'aperto; considerato ciò, faresti bene a stare molto attento. A questo proposito, è particolarmente importante non lasciare mai soli nell’auto bambini e animali domestici durante i mesi estivi. Sotto il sole rovente, le auto possono fungere da serra e raggiungere velocemente temperature estreme per poter sopravvivere.

Investi in un parabrezza parasole

Un parasole sul parabrezza può contribuire in modo significativo a ridurre la quantità di calore che l'auto assorbe dal sole e a proteggere l'interno dell'auto dai raggi del sole. Ovviamente, dovresti cercare di parcheggiare in degli spazi all’ombra, ma un parasole è la cosa migliore.

Resta al sicuro entro i limiti di guida consentiti e segui questi semplici consigli per goderti i mesi estivi.