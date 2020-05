Un anno di Giunta Cirio, Grimaldi (Luv): "Sotto gli annunci niente"

"La Giunta Cirio chiedeva poteri speciali e non sapeva gestire l’ordinaria amministrazione, voleva un'altra velocità e andava più lenta di un monopattino, inquinando come un Euro 0. Un vero disastro, che di volta in volta il Presidente ha provato a coprire con un arsenale di annunci senza precedenti. Ora - prosegue Grimaldi - si dice contento di recuperare il tempo perduto, ma la verità è che lunghi mesi sono trascorsi nell'assenza totale di idee e di provvedimenti, con una Giunta che è parsa un gruppo di improvvisati e ha combinato guai irrimediabili".

"Oggi - aggiunge Grimaldi - la maggioranza tenta di rifarsi, facendo passare tutto ciò che in precedenza non è stato approvato come parte della risposta alla crisi del Coronavirus. E che cosa poi? Per esempio l'eliminazione di ogni controllo sugli interventi edilizi e urbanistici, con effetti devastanti su un territorio già piagato da cementificazione e consumo di suolo e con una deregulation addirittura sulle norme fiscali. È evidente che a questa Giunta la crisi non abbia insegnato nulla in termini di serietà e capacità di lavorare e, a quanto pare, la vicenda dell'ex Assessore Rosso non ha insegnato a tutelare il territorio dalla vampirizzazione dell'economia legale da parte della criminalità".