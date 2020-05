Magliano: "Rinvio di utenze e spese condominiali: la mia proposta per aiutare i torinesi"

"La crisi epidemiologica va di pari passo con la crisi economica e sociale: tra i torinesi, che abitano in larga parte in contesti condominiali, sono in preoccupante crescita sia le situazioni di morosità incolpevole sia le difficoltà nel sostenere le spese per le utenze condominiali". Lo dice Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati nel Consiglio Comunale di Torino. "Ho depositato una mozione affinché si giunga a un rinvio delle scadenze previste per i pagamenti delle utenze condominiali (essenzialmente riscaldamento e acqua) a favore di società e aziende controllate o partecipate dal Comune e per il pagamento dei tributi di competenza locale (COSAP e precari edilizi). In questi mesi di lockdown non è stato possibile tenere le assemblee condominiali secondo la consueta modalità in presenza; alla stessa maniera, non è stato possibile per molti cittadini recarsi presso uffici e sportelli per provvedere ai versamenti delle spese di gestione. Spero che il mio atto trovi ampio riscontro tra i colleghi consiglieri".