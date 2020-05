Riparti Piemonte, Cane (Lega Salvini): "Regione avanguardia di sostegno alle aziende per lo smart working"

Tre giorni di discussione in Consiglio regionale hanno portato all'approvazione del provvedimento "Riparti Piemonte" per il rilancio del sistema economico regionale.

Tra i quasi 200 emendamenti il Piemonte, prima regione in Italia, si impegna a sostenere lo smart working mirando anche all’istituzione del Fondo regionale per potenziare la stipula di contratti di lavoro agile, mettendo a frutto un percorso legislativo che è stato solo accelerato dall’emergenza pandemica. La Regione Piemonte fornirà quindi sgravi contributivi alle aziende, oltre ad incentivi volti alla realizzazione di investimenti, acquisto di hardware e software e personalizzazione di applicazioni per l'attivazione o adeguamento di impianti tecnici e dei locali necessari per l'esercizio dell'attività in smart working.

“Abbiamo iniziato a lavorare a queste misure – spiega il Consigliere della Lega Salvini Piemonte Andrea Cane, promotore dell’intervento regionale e firmatario dell'emendamento – ben prima del Covid-19, quando lo smart working sembrava sinonimo di una prospettiva occupazionale per pochi eletti, visto ancora con sospetto da molte realtà imprenditoriali. Le aziende invece che avevano già iniziato a sperimentare le soluzioni di lavoro agile nel 2019 hanno avuto un netto vantaggio in questa fase di emergenza".

"L’inatteso e drammatico lockdown ci ha insegnato che si può ripensare ad alcuni lavori ridimensionando l'occupazione degli spazi, riducendo lo spopolamento delle aree extraurbane e montane piemontesi, l’abbattimento delle emissioni di CO2 nell’atmosfera, grazie alla riduzione del traffico veicolare, diminuendo di conseguenza le spese di trasporto dei dipendenti, con vantaggi per la competitività e la crescita lavorativa personale, incentivando anche l’occupazione femminile”.

“Credo fortemente in questa iniziativa che potrebbe portare il Piemonte ad essere uno dei modelli più all'avanguardia d'Europa in materia, – conclude Andrea Cane che è anche Consigliere di Ingria, Comune da cui è partito il progetto di Coworking negli enti locali – che oggi vede la luce con un primo fondo da 500mila euro e che sicuramente verrà implementato in futuro grazie al progetto di legge sul quale lavoro dallo scorso anno: la lungimiranza della Lega ha radici sul territorio perché il lavoro agile ha un risvolto importante non solo a livello imprenditoriale e occupazionale, ma altresì socio-economico, dal momento che coinvolge tanti temi tra cui l'importanza di proteggere la Famiglia e i Piccoli Comuni".

"Per questi motivi proprio ad Ingria e in Val Soana stiamo sperimentando i vantaggi della creazione di postazioni di lavoro in Coworking presso i nostri locali pubblici, così da permettere ai cittadini di poter restare connessi e continuare a lavorare in maniera efficiente, veloce e smart. Il primo di una serie di progetti che estenderemo a tutti gli Enti locali piemontesi per favorire una rivoluzione culturale, organizzativa e sociale che guarda al futuro e che non si fermerà superata l’emergenza: come Regione Piemonte mi impegnerò infatti in prima persona per assicurare alle aziende il necessario ascolto per fare in modo di elaborare insieme le soluzioni per migliorare la qualità della vita dei loro dipendenti”.

“Abbiamo risposto a tante aziende, commercianti, attività che erano in difficoltà a riaprire, a pagare il mutuo e a dare continuità al lavoro di una vita. E mentre eravamo impegnati nei lavori del Consiglio regionale i beneficiari del bonus a fondo perduto ricevevano i versamenti. Una risposta forte e determinata a un evento drammatico, questo meritava il Piemonte". Lo dichiara in una nota il Presidente del Gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni.

"La strada è tracciata: vogliamo togliere carta e uffici, bolli e pratiche e sostituirli con efficienza e rapidità, la pandemia ha solo accelerato un percorso che la Lega aveva metabolizzato mettendo al centro il cittadino, il territorio e le esigenze della nostra regione”.

“Ancora una volta la Regione Piemonte si è dovuta sostituire al Governo nazionale che in questi mesi di conferenze stampa, a reti unificate, non ha saputo dare una risposta concreta e un sostegno a migliaia di famiglie e aziende piemontesi". A dichiararlo il capogruppo di Forza Italia della Regione Piemonte Paolo Ruzzola e i consiglieri regionali Biletta, Graglia e Vercellotti.

"La Regione Piemonte poteva fare di più? Certamente, si può sempre fare di più e meglio; soprattutto quando si è dall’altra parte a fare l’opposizione. Ma soprattutto avremmo potuto fare di più se avessimo potuto contare su nuovi trasferimenti da parte del Governo. Quello che è mancato sin dall’inizio della pandemia è stato un gioco di squadra: sia nella gestione dell’emergenza sanitaria sia poi nella cosiddetta fase 2. Credo quindi che il Riparti Piemonte, costruito dalla giunta Cirio, sia da considerarsi un vero e proprio miracolo visto anche e soprattutto lo stato dei conti e del sistema sanitario che abbiamo ereditato dopo i cinque anni della Giunta Chiamparino".