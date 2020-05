Pac, Coldiretti Piemonte: "L’Ue difenda la sovranità alimentare"

"L’Europa deve difendere la propria sovranità alimentare garantendo un budget adeguato alla politica agricola comunitaria (Pac) per sostenere gli agricoltori e per non dipendere dall’estero per cibo e bevande che sono diventanti un elemento strategico per la ripresa economica dell’UE", commentano così Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale le proposte relative al bilancio agricolo presentate dalla Commissione europea nel contesto del quadro finanziario dell'Unione per il periodo 2021-2027.

"I passi avanti non bastano perché serve una Pac forte, semplice ed efficace e con risorse adeguate per garantire la competitività delle imprese e consentire di svolgere un ruolo essenziale nel presidio territoriale, nel contrasto alla crisi climatica e contro il dissesto idrogeologico –continuano Moncalvo e Rivarossa -. E’ indispensabile garantire alla nostra agricoltura le risorse necessarie, anche straordinarie, per continuare a rappresentare un motore di sviluppo che potrà contribuire a portare il nostro territorio fuori dalla crisi che l’ha colpito. Per questo la nostra Organizzazione continua ad impegnarsi nel confronto con Consiglio e Parlamento per assicurare un finanziamento adeguato agli obiettivi della Pac".