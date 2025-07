Rocco, il nonno micio di Torre Pellice cerca una nuova famiglia

Ha più di dieci anni, qualche acciacco legato all’età e uno sguardo che parla di dolcezza e fiducia. Rocco è un gatto anziano che oggi si trova senza più la sua umana di riferimento, attualmente ricoverata in una struttura. Vive a Torre Pellice, in provincia di Torino, e ora ha urgente bisogno di una nuova casa dove trascorrere serenamente il resto della sua vita.

Rocco non è un micio qualsiasi: è uno di quei compagni silenziosi e discreti che riempiono le giornate con la sola presenza. Per questo si cerca per lui una sistemazione stabile e protetta, preferibilmente in un ambiente tranquillo, con persone amorevoli che possano dargli quella sicurezza e quell’affetto che merita.

Rocco è abituato a stare in casa, ha un carattere docile ed equilibrato, e seppur con qualche piccolo malanno, è ancora pieno di vita. Per lui si cerca una famiglia responsabile e sensibile, che possa accompagnarlo dolcemente nei suoi anni d’argento.

Per chi volesse offrire una casa a Rocco o ricevere più informazioni, è possibile contattare il numero 333.9410954 (anche via WhatsApp). Non è prevista pubblicazione su Facebook, ma il passaparola è fondamentale. Anche condividere la notizia tra amici e conoscenti può fare la differenza.