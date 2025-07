I cittadini si prendono cura degli spazi attorno al Po

Al Parco ai Caduti nei Lager Nazisti, si è svolto oggi il lancio ufficiale del progetto POssibile River Labs, un’iniziativa che intreccia arte, ambiente e partecipazione attiva per rigenerare collettivamente gli spazi pubblici lungo il fiume Po.

All’evento hanno preso parte gli ideatori del progetto, i volontari di Torino Spazio Pubblico e il team di Beelab Unito, insieme a cittadine e cittadini che hanno risposto con entusiasmo all’invito: unire le forze per restituire dignità e bellezza a uno spazio simbolico, ricco di storia e significato.

Durante la giornata, i partecipanti si sono dedicati alla cura del verde, alla rimozione di rifiuti e alla pulizia delle erbacce. Un’esperienza che ha unito mani, idee e visioni.

La giornata si è conclusa con un momento di confronto aperto, un brainstorming partecipato per immaginare insieme nuovi usi e nuove forme di vita per le sponde del Po. Dalle installazioni artistiche agli spazi per attività culturali, l’orizzonte tracciato è quello di un fiume che torna a essere luogo vissuto, condiviso, trasformato dalla creatività dei cittadini.