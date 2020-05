Il "ciclone" Graziosi si abbatte su Appendino: "Riferisca in Sala Rossa su ex Sovrintendente"

Nominato nell'aprile 2018 da Chiara Appendino , la sindaca ha sempre difeso la sua scelta di mettere Graziosi a capo dell'ente lirico, arrivando a dichiarare in Consiglio " mi assumo pienamente la responsabilità della scelta e della proposta che ho fatto, di Graziosi, nei confronti ovviamente del Consiglio di indirizzo, e mi assumo la responsabilità perché evidentemente penso che possa essere la persona giusta, se no non lo proporrei ”. La permanenza all'ombra della Mole dell'ex numero uno della Fondazione Pergolesi di Jesi è durata però poco ed è stata contrassegnata spesso attacchi, sia politici che dai dipendenti dell'ente lirico: le indagini delle Fiamme Gialle a suo carico sono partite dopo i primi esposti, alcuni anonimi ed altri firmati dai sindacati del teatro.

La questione Graziosi-Guenno è però destinata ad approdare in Consiglio Comunale. La vicecapogruppo del Pd Chiara Foglietta, che in passato aveva più volte sollevato dubbi sull'operato dell'ex Sovraintendente, ha annunciato di aver depositato una richiesta di comunicazioni per la sindaca Chiara Appendino, in qualità di Presidente della Fondazione lirica. Una richiesta condivisa dai consiglieri di minoranza Aldo Curatella, Federica Scanderebech e Marina Pollicino.