Photo action per Torino, raccolti più di 70mila euro

Grazie a "Photo Action per Torino", il progetto benefico ideato e coordinato dai fotografi Guido Harari e Paolo Ranzani insieme a Wall Of Sound Gallery, sono stati raccolti più di 70.000 euro in donazioni. La cifra, per la precisione di 70.100 euro, servirà a sostenere il Fondo Straordinario Covid-19 di U.G.I. Onlus e Città della Salute e della Scienza di Torino.

"Un grazie speciale innanzitutto ai 107 fotografi italiani e internazionali che hanno donato una loro opera per questo progetto (resteranno tutte visibili sul sito www.photoactionpertorino.org) e a tutte le persone che hanno donato per ricevere in cambio bellezza", spiegano gli ideatori dell'iniziativa.