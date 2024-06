Tratti in salvo i due escursionisti in difficoltà nel Vallone di Forzo

Portata in salvo dal Soccorso Alpino la coppia di escursionisti che ieri sera si è ritrovata in difficoltà nel Vallone di Forzo a Ronco Canavese.

Intorno alle 23, la squadra composta da due tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese ha raggiunto a piedi il bivacco Davito dove si erano rifugiati i due escursionisti.

I soccorritori portavano con sé abbigliamento caldo e asciutto e generi di conforto con cui fornire sostegno ai malcapitati. Dopo la notte trascorsa nella struttura, questa mattina intorno alle 6.30 la comitiva è partita a piedi verso valle dove l'arrivo è previsto nella tarda mattinata.

Le condizioni fisiche dei malcapitati non consentivano di procedere verso valle in sicurezza, anche in virtù di alcuni traversi ripidi da percorrere su neve. Si è quindi optato per l'attivazione dell'elicottero che è atterrato presso l'alpeggio di Baite di Lavina Grossa e ha imbarcato la comitiva per il trasferimento a valle. Attorno alle 10 l'intervento si è definitivamente concluso.