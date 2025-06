Lotta alla Sla, a Torino tre giorni per studiare nuove soluzioni (anche grazie all'intelligenza artificiale)

Intelligenza artificiale come soluzione per combattere la SLA

Dal 4 al 6 giugno 2025 si terrà a Torino l’ENCALS Meeting (European Network for the Cure of ALS), il principale Congresso europeo dedicato alla Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), che vedrà la partecipazione di oltre 500 esperti tra clinici, ricercatori e giovani studiosi provenienti da tutta Europa e da altri Continenti.



Il Congresso si terrà presso il Centro Congressi Lingotto a partire dalle ore 12,30 di mercoledì 4 giugno alle ore 16 di venerdì 6 giugno. Il programma è disponibile sul sito dell'evento.



Nel corso del Congresso saranno presentati i risultati di importanti progetti europei di telemonitoraggio dei pazienti con SLA, che integrano tecnologie digitali per il follow-up clinico a distanza, migliorando la qualità dell’assistenza e la tempestività degli interventi.



Un altro tema centrale sarà l’analisi di big data mediante algoritmi di Intelligenza Artificiale, con la presentazione dei primi risultati ottenuti su una coorte di oltre 15.000 pazienti. Questi progetti di rete, sviluppati nell’ambito di collaborazioni internazionali, rappresentano un passo decisivo verso una medicina di precisione nella SLA, con potenziali ricadute concrete sulla diagnosi precoce, la stratificazione prognostica e la personalizzazione dei trattamenti.



Il programma scientifico dell’ENCALS Meeting 2025 prevede inoltre letture magistrali, presentazioni di studi clinici e preclinici, sessioni poster e momenti di confronto tra gruppi di ricerca europei, con l’obiettivo di promuovere l’innovazione e la collaborazione scientifica.