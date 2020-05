Collegno, aule all'aperto per combattere il Covid

Aule all'aperto per consentire agli alunni di studiare in sicurezza. La città di Collegno pensa ai giovani cittadini e trasforma le sue risorse per adeguarle alle nuove necessità.

Un rinnovamento che parte dal bisogno di mantenere le distanze di sicurezza ai tempi del Covid-19, permettendo, però, ai ragazzi di tornare a studiare insieme. Per questo motivo Collegno ha pensato a ridimensionare la sua aula all'aperto all'interno del Parco Dalla Chiesa, proprio nei pressi del liceo Marie Curie.

Un'aula particolare, inaugurata l'anno scorso, che viene utilizzata e frequentata anche dai cittadini in orario extra scolastico. Una iniziativa, dunque, che ha stimolato un certo interesse anche nell'ottica del prossimo futuro. Il sindaco Francesco Casciano, che ha spiegato l'idea di queste aule all'aperto anti-Covid anche ai microfoni di Caterpillar, ha cercato, con la collaborazione di alcuni aiutanti, di ricreare proprio una lezione tra i banchi e all'aria aperta, inscenando una discussione sul futuro della scuola.



Un risultato che ha permesso di contenere sedici alunni, che con le dovute accortezze riescono a rispettare la distanza di sicurezza. "Siccome abbiamo questo bellissimo parco, in cui ha sede un bellissimo liceo, è venuto in mente di fare una vera e propria classe per gli studenti, ma anche per i cittadini, che possono andare anche in orario extrascolastico", ha dichiarato il sindaco Francesco Casciano.

"C'è il giusto distanziamento, permettendo così di rispettare la distanza di sicurezza. Con le dovute accortezze può diventare un modello. È una idea che bisognerebbe verificare".