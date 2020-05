Rinnovo della rete di teleriscaldamento, lavori in piazzale Grande Torino

La zona pedonale di corso Sebastopoli compresa tra corso Galileo Ferraris e corso IV novembre a Torino sarà interessata per tutta l’estate da lavori di rinnovo della rete di teleriscaldamento (TLR) cittadino.

Il cantiere, al via dal 3 giugno e attivo fino a metà ottobre 2020, sarà posizionato nella zona pedonale di fronte al Pala Alpitour e verrà gestito in diverse fasi per ridurre al minimo le interferenze in un’area frequentata da molti cittadini, soprattutto in estate.

La scelta dei mesi estivi per l’effettuazione dell’intervento, che consentirà di migliorare ulteriormente la stabilità di erogazione del calore da parte della rete di teleriscaldamento, è stata fatta per riconsegnare alla Città l’area in tempo utile per le attività propedeutiche alla manifestazione ATP Finals in programma nell’autunno 2021.

I lavori vengono svolti lungo una dorsale di collegamento tra la zona sud e quella nord della città e prevedono la sostituzione delle tubazioni. Nel corso dell’intervento i pali dell’illuminazione pubblica posizionati lungo il cantiere verranno temporaneamente spostati per poi essere collocati nuovamente al termine dei lavori.

Nell’area interessata, dallo sviluppo lineare di circa 500 metri, il cantiere sarà suddiviso in tre fasi che verranno avviate progressivamente. Gli scavi arriveranno fino a circa 1,80 m di profondità per 2,50m di larghezza. Lungo la recinzione saranno collocati pannelli informativi che illustreranno tempistiche e modalità dell’intervento.

Il programma dei lavori prevede step successivi e la copertura provvisoria di ogni tratto realizzato prima dell’avvio di quello seguente. Si procederà poi al ripristino definitivo con pavimentazione identica a quella esistente.