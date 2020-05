2 giugno, l'Alzabandiera al Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell'esercito apre il programma della Festa della Repubblica

Nell’ambito del programma di iniziative per il 2 giugno 2020 concordate da Prefettura, Giunta e Consiglio regionale e Città di Torino, con la collaborazione di Città metropolitana, Comando Militare Esercito Piemonte, Università degli Studi, Politecnico e Ufficio Scolastico regionale, la cerimonia dell’Alzabandiera aprirà le celebrazioni del 74° anniversario della Festa della Repubblica.

La stessa si terrà alle ore 10.30 nel cortile d’onore del Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito, in via Arsenale 22. Una scelta, quella di aver individuato quest’anno un nuovo luogo per l’evento che tradizionalmente si svolgeva nella piazza Castello, dettata dalla necessità di organizzare la cerimonia nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in tema di sicurezza e contenimento del contagio da COVID-19.

Alla cerimonia interverranno, tra gli altri: il Prefetto di Torino, Claudio Palomba, la Sindaca di Torino, Chiara Appendino, il Questore di Torino, Giuseppe De Matteis, il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il Presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia, il Presidente del Consiglio comunale della Città di Torino, Francesco Sicari, il Comandante del Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito, Generale di Divisione Salvatore Cuoci, autorità istituzionali, religiose e militari.