Distribuzione gratuita di generi alimentari da parte degli attivisti di “Zona Aurora Solidale” [VIDEO]

Continuano le iniziative organizzate dagli attivisti di “Zona Aurora Solidale”, composto da comitati, associazioni e cittadini del territorio: ieri pomeriggio, ai giardini “Madre Teresa di Calcutta”, il gruppo ha distribuito gratuitamente pacchi di generi alimentari a persone e famiglie in difficoltà economica, spostando all'aperto l'attività solitamente svolta porta a porta e lanciata all'inizio dell'emergenza coronavirus.

L'iniziativa ha seguito una protesta iniziata già da qualche giorno e concretizzata attraverso un presidio di protesta davanti alla sede della Circoscrizione 7 e da una serie di striscioni affissi in diversi luoghi del quartiere: “Per una volta – ha spiegato Cecilia, una delle volontarie – abbiamo chiesto alle famiglie di darci una mano venendo a prendere direttamente i pacchi: si è trattato anche di un bel momento di conoscenza, condivisione e confronto in questo periodo di socialità ridotta. Il nostro obiettivo non è quello di realizzare un servizio ma di creare una rete di mutuo-aiuto”.

La scelta della location non è stata casuale: “Pur distribuendo in tutta Torino nord – ha aggiunto – il nostro focus è su Aurora e Barriera di Milano: la sede della Circoscrizione 7 è uno dei simboli politici del quartiere, un luogo da cui non sta arrivando alcuna risposta ai bisogni dei cittadini. Le nostre rivendicazioni sono anche politiche perché il volontariato, senza welfare, non può bastare”.