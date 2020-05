Riparti Turismo, Confesercenti approva: "Un provvedimento condivisibile e opportuno"

"Un provvedimento quanto mai condivisibile, opportuno ed essenziale per la ripresa del nostro territorio": così Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti, giudica il 'Riparti Turismo', approvato ieri dalla Regione. "Si tratta - dice - di un tassello essenziale nell'àmbito delle misure per la ripartenza, perché senza turismo la ripartenza non c'è, o è molto più difficile. Dunque, bene ha fatto la Regione a stanziare una somma significativa non solo per sostenere le singole imprese del settore, ma perché turismo e accoglienza sono essenziali anche per dare una mano al resto dell'economia, prima di tutto le attività di vendita e di somministrazione. Ora l'auspicio è che queste misure possano essere erogate con celerità e semplificando al massimo le procedure".