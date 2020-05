Fase 2, Bellono (Cgil) lancia l'allarme: "Troppi pochi controlli nelle aziende"

"Apprendiamo dai media che i carabinieri avrebbero svolto, a partire dal 4 maggio, 32 ispezioni in aziende della provincia di Torino per verificare le misure di sicurezza anti-contagio da Covid" lo afferma Federico Bellono, responsabile della salute e della sicurezza della Cgil Torino. "A parte il fatto che le imprese iscritte alla camera di commercio sono 270 mila, è bene ricordare che la Gdf nella fase 1 aveva svolto circa 900 controlli, quasi tutti 'a distanza', al solo scopo di verificare l'appartenenza delle aziende controllate alle filiere cosiddette 'essenziali" continua il sindacalista.

Il tema dei controlli, soprattutto in una delicata fase come questa, è quindi più che mai attuale. Secondo Bellono, quest'ultimi sarebbero pochi rispetto al necessario. "E gli Spresal e gli Ispettorati del lavoro? Quanti controlli sono stati complessivamente eseguiti? C'e stato un effettivo coordinamento da parte della Prefettura? La sensazione - afferma il responsabile della Cgil - è che quando la sicurezza avrebbe dovuto essere verificata prima di ogni altra cosa ci si sia concentrati su altro, anche comprensibilmente, come le case di riposo, e che ora i controlli avvengano comunque con il contagocce. D'altronde siamo ancora in attesa di avere riscontri diretti alle nostre segnalazioni, anche a quelle più recenti, come pure ci era stato assicurato dal Prefetto di Torino".