Bardonecchia, sessantenne cade in un pozzo: salvato da un finanziere

Un uomo di 60 anni è stato salvato da un maresciallo della Guardia di finanza in servizio a Bardonecchia, dopo essere precipitato in un pozzetto pieno d'acqua di oltre tre metri. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa, che allertati dalle grida della vittima hanno chiesto aiuto al militare. Questi è riuscito a calarsi all'interno del pozzetto e dopo aver assicurato il sessantenne con una imbragatura improvvisata, lo ha riportato in superficie.