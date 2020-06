Borgaro, 300 tonnellate di rifiuti speciali e 25 auto in stato di abbandono: i carabinieri sequestrano una discarica abusiva

I carabinieri della Stazione di Caselle Torinese hanno denunciato il presidente e il gestore del circolo per attività di gestione rifiuti non autorizzati e furto continuato di energia elettrica. Entrambi inoltre sono stati sanzionati per non aver sospeso l’attività della loro attività durante l’emergenza Coronavirus. Contestualmente in un altro circolo culturale di Caselle torinese, i carabinieri hanno multato il gestore e il presidente per non aver sospeso l’attività durante il periodo di emergenza Coronavirus.