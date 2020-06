Un tavolo permanente per i "senza fissa dimora"

Il Consiglio comunale è tornato a occuparsi della situazione dei soggetti senza fissa dimora in questo periodo di emergenza sanitaria.

Dopo ampie discussioni sul tema già in Commissione, il presidente della Quarta Commissione (Assistenza), Fabio Versaci (M5S), ha presentato una mozione sottoscritta da sette consiglieri di maggioranza (Imbesi, Buccolo, Tevere, Sganga, Giovara, Napolitano e Chessa) che invita la Sindaca e la Giunta ad avviare un tavolo permanente con la Città Metropolitana, la Regione Piemonte, la Prefettura, la Protezione Civile e le realtà associative e del Terzo Settore attive sul territorio per mettere in campo azioni di sostegno a favore delle persone e delle famiglie in condizioni di maggiore vulnerabilità e marginalità.

L'atto è stato approvato all'unanimità dall'assemblea di Palazzo civico con trenta voti favorevoli.