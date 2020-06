Collegno, per il 2 giugno una dedica ai suoi volontari

Una festa della Repubblica speciale dedicata ai suoi volontari. La città di Collegno ha deciso di celebrare il 2 giugno con una nuova modalità, evitando assembramenti e stando vicino ai cittadini anche a distanza tramite le dirette online sulla pagina Facebook del comune. Tra le iniziative previste per la giornata, però, Collegno ha deciso di onorare anche i volontari che hanno consegnato in queste settimane di lockdown le mascherine in giro per i quartieri. Un lavoro che ha richiesto l’impegno di più persone, che si sono mobilitate per i propri concittadini, portando nelle loro case una mascherina ogni 0,4 secondi.

"Per far questo e tutto ciò che un’emergenza sanitaria comporta ci vuole una grande professionalità, uno straordinario impegno e tanta passione per il proprio lavoro - ha dichiarato il sindaco Francesco Casciano -. Grazie a tutti i dipendenti comunali, alla Polizia Locale e ai volontari di Protezione Civile, Base Charlye, Croce di Collegno, Alpini e Sommozzatori, perché con il vostro aiuto state aiutando i cittadini di Collegno e soprattutto i più deboli a superare questa complicata emergenza sanitaria. Questa Festa della Repubblica è dedicata a voi".