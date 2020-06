Dopo mesi di reclusione regalatevi un weekend in famiglia: questa volta però immersi nella natura

Ideata per le famiglie che, in questo periodo post lockdown, hanno risentito maggiormente dello stress e della crisi, nasce una formula che unisce natura, relax e divertimento. Una vera occasione per scoprire la Valle Stura di Demonte e rilassarsi in una scenografia naturale unica.

Presso lo Stura Village con l'offerta “Family 2020” potrete trascorrere un weekend in tipico chalet di montagna, costruito interamente in legno e da poco ristrutturato. Uno scenario immerso nel verde della natura dove troverete piscina e colazione a buffet. Solo per chi usufruirà di questa offerta, sarà possibile provare l'emozione di una escursione in rafting.

L'offerta è valida per nucleo familiari di tre persone e valevole fino al 21 giugno 2020 ed aha un costo di 280 euro a famiglia. Ecco il pacchetto nel dettaglio:

- 2 giorni 1 notte

- cena in ristorante tipico della Valle Stura

- pernottamento in Chalet “Family” con Prima Colazione

- discesa in Rafting su gommone riservato per la famiglia

(seconda notte + 50 €/secondo figlio + 50 € )

Lo Stura River Village si trova in Valle Stura di Demonte, Gaiola (CN) e la prenotazione è obbligatoria on line sul sito https://www.sturarivervillage.it/prenota o telefonando ai numeri: 017174204 - 338 1011194