Più donne nei posti di potere, Torino punta alla parità di genere nelle nomine della Città

Più donne nei posti di potere. Torino punta a raggiungere la parità di genere nelle nomine effettuate dalla Città, “capovolgendo” le attuali percentuali “sproporzionalmente a favore degli uomini”. Ad annunciare l’obiettivo politico l’assessore alle Pari Opportunità Marco Giusta, che su sollecitazione della consigliera del Pd Maria Grazia Grippo ha illustrato i dati relativi alla presenza femminile nei posti a nomina comunale.

"Da inizio legislatura - spiega - a fine gennaio 2020 sono state effettuate 176 nomine o designazioni, di cui 111 uomini e 65 donne che rappresentano dunque il 36,93%". Attualmente sono in carica 129 persone, 80 di sesso maschile (62%) e 40 femminile (37%), con una situazione “particolarmente squilibrata in enti, associazioni e fondazioni, con 35 uomini e 15 donne” come ha chiarito l’assessore.

Quadro migliore invece per le nomine del Comune nei Cda, dove sono presenti 16 uomini e 12 donne, e nei nei Collegi Sindacali e dei Revisori dei Conti, con 20 uomini e 20 donne. “Auspico che sempre più donne propongano le loro candidature perché sappiamo che c'è una grande ricchezza di competenze" ha concluso Giusta.