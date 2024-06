Entro settembre saranno riparate le panchine rotte da due ubriachi in piazza Vittorio

In seguito ad un'interpellanza del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao , per chiedere il punto della situazione riguardo un eventuale ripristino, il Comune di Torino ha comunicato che entro settembre saranno ripristinate tutte le panchine della piazza.

La notte di sabato 1 luglio 2023 due uomini, probabilmente ubriachi , avevano vandalizzato due delle panchine in pietra di piazza Vittorio Veneto, rompendole e danneggiandole in più punti.

"P oiché la sostituzione e la posa di panchine in pietra è molto costosa - spiega l'assessore alla Manutenzione e Verde Pubblico Francesco Tresso - non è stato possibile, nel corso dell'attuale annualità, soddisfare l'esigenza a causa dei numerosi interventi eseguiti dalla Circoscrizione 1 sul territorio ".

"Per le panchine in pietra di Luserna, viste le poche risorse della città, si è scelto di ordinarle con l'appalto di manutenzione straordinaria, in fase di consegna, e posizionarle in loco con il prossimo appalto di ordinaria manutenzione del 2024 -aggiunge Tresso - Prevediamo di poter eseguire l’intervento subito dopo la pausa estiva, nel mese di settembre".

L'amarezza di Firrao: "Che efficienza..."