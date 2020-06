Festa a base di droga nella campagna astigiana: nei guai un torinese di 35 anni

E' stato multato insieme ai suoi amici per aver dato una festa a casa propria senza rispettare le regole anti Covid, ma a metterlo davvero nei guai sono state le numerose dosi di droga che i carabinieri hanno trovato all'interno dell'abitazione, a Castelnuovo Don Bosco, in una zona isolata. A richiamare i militari sono state le segnalazioni di schiamazzi e rumori che si erano protratti anche a tarda notte. Raggiunta la cascina, i carabinieri hanno trovato 10 macchine parcheggiate nel terreno di fronte: tutti i tentativi di citofonare per entrare sono risultati inutili: la musica era troppo alta. Allora sono entrati da soli, visto che il cancello era aperto.

All'interno, hanno trovato venti giovani, tutti classe ’90, che tra balli e musica nemmeno si sono accorti degli uomini in divisa. Una volta abbassato il volume, i presenti hanno reagitoi accusando i carabinieri di “aver violato una proprietà privata”. Ma la vera sorpresa era all'interno della casa: sul tavolo del salotto, si trovava un piatto con sopra 13 dosi già confezionate di droga e residui di polvere bianca. Riportata la calma, grazie anche al supporto delle pattuglie di Castelnuovo Don Bosco e del Nucleo Radiomobile di Villanova d’Asti, ai ragazzi sono state chieste ulteriori spiegazioni e a finire nei guai è stato soprattutto il proprietario dell’abitazione A.C., 35 anni, residente a Torino, che ha descritto la serata come una festa tra amici nella sua seconda casa.

Il proprietario è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti mentre per tutti i presenti, incensurati, sono scattate le sanzioni amministrative per il divieto di assembramento imposto dalle misure governative per il contenimento del Covid 19.