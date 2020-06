Incidente in un cantiere a Volpiano: uomo caduto da 3 metri d'altezza, trasportato in codice rosso al Cto

Tanta paura in via Brandizzo, a Volpiano, dove questa mattina, verso le 9.30, si è verificato un incidente in un cantiere di lavoro.

Un operaio di circa 60 anni è caduto, per ragioni da accertare, da un'altezza di tre metri. Inizialmente non sembrava grave, ma poi le sue condizioni sono peggiorate, tanto che è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso del 118, che lo ha portato - in codice rosso - al Cto di Torino.

L'uomo ha subito un violento trauma cranico e si sospettano altre lesioni. Lo Spresal e le forze dell'ordine adesso stanno investigando sull'accaduto.