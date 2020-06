Magliano (Moderati): "Anche il Comitato Tecnico Scientifico dà parere favorevole: si riaprano i Nidi"

"Si riparta subito: dopo il parere positivo del Comitato Tecnico Scientifico all’estensione delle linee guida per le attività estive destinate alla fascia 0-3 anni non c'è più ragione per temporeggiare. Riapriamo i Nidi anche in Piemonte per permettere ai bimbi di tornare a vivere una dimensione di socialità e per dare un aiuto concreto anche alle famiglie e alle stesse Scuole", ha dichiarato

Silvio Magliano, Presidente del Gruppo dei Moderati in Consiglio Regionale.

"Riapriamo gli interi Nidi: non i soli cortili. I Nidi e le Materne hanno un valore pedagogico del quale già da troppo tempo i più piccoli stanno facendo a meno: quattro mesi sono un periodo lunghissimo in una fascia d'età così bassa. Un'immediata riapertura sarebbe inoltre il modo migliore per dare concretamente una mano ai gestori, al personale e alle educatrici delle Scuole".

"Ripartire dalla Scuola (fascia 0-3 compresa) dovrebbe essere la scelta più naturale per un Paese che ha nel capitale umano la propria vera materia prima".

"Passa in Consiglio Regionale del Piemonte il mio ordine del giorno che chiede alla Giunta di farsi sentire con forza presso il Governo e i Ministeri competenti affinché si sostengano in maniera e in misura economicamente adeguata le Scuole Paritarie del territorio. Il mio atto riguarda l’intero comparto delle Scuole Paritarie piemontesi, dai Nidi alle Scuole Secondarie di Secondo Grado".

"Tutte queste realtà sono state messe in enorme difficoltà dall'emergenza da Covid-19. Le risorse finanziarie fino a questo momento allocate sono ben lungi dall'essere sufficienti. Il Consiglio (nella sua quasi totalità, al netto dell'astensione di Movimento 5 Stelle e LUV) ha capito l'importanza di questo atto, forte del quale la Regione potrà chiedere con forza un efficace sostegno a un sistema scolastico che, nella nostra regione, affonda le proprie radici nell'opera di figure come Don Bosco. Non possiamo permetterci che questo sistema crolli".

"In gioco c'è la libertà di educazione, diritto costituzionalmente sancito, e il futuro di tante Scuole Paritarie, ma anche centinaia di posti di lavoro e, in ultima analisi, la tenuta dell'intero sistema, che non avrebbe la possibilità strutturale, organizzativa e didattica di assorbire un improvviso e cospicuo surplus di alunni e studenti. Anche con questo ordine del giorno ho provato a rispondere al grido d'aiuto alzatosi in queste settimane da tanti gestori e da tante famiglie".