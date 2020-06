Addio a Vincenzo Lano, l'anima gentile di FormEduca che nutriva gli "Adulti-Adulti"

Se n'è andato al termine di una grave malattia Vincenzo Lano, cofondatore dell'associazione culturale torinese FormEduca, impegnata da anni nella ricerca e nella sperimentazione di nuovi stili di vita dei cosiddetti Adulti-Adulti, persone integre e complete, "capaci di vivere una vita buona, con e per gli altri, all’interno di istituzioni giuste".

I suoi progetti animavano, tra gli altri, anche il polo culturale Centro Anch'io di via Ada Negri, nel quartiere Santa Rita.

Così lo ricordano i colleghi di FormEduca su Facebook: "Aperto a nuove opportunità, Vincenzo aveva iniziato un cammino di ricerca e crescita spirituale e personale. La sua voglia di etica morale, volta alle premesse di una vita equilibrata e serena, in particolare rivolta verso la terza età, era il suo motivo ricorrente". Dopo la pensione, infatti, aveva ripreso in mano i libri per laurearsi in sociologia, fino a diventare l'anima pulsante della nuova associazione. "Tutti noi dobbiamo molto alla sua amicizia, alla sua disponibilità che è stata stimolo di cammino e di crescita per chi lo ha conosciuto".

Il rosario si terrà questa sera, alle 19.30, nella chiesa Ascensione del Signore, in via Bonfante 3.