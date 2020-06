L'Orchestra Filarmonica di Torino anticipa sui social la nuova stagione all'insegna dei colori

L'Orchestra Filarmonica di Torino si prepara alla nuova fioritura musicale dopo i lunghi mesi di stop dell'emergenza sanitaria. Prende il via da oggi un nuovo appuntamento sui social per lanciare i progetti futuri in attesa di riaprire le sale concerto, gettando i semi della nuova stagione dopo l'annullamento di quattro eventi da marzo a giugno.

Per mantenere vivo il rapporto con il pubblico, durante la quarantena l'orchestra aveva già promosso il ciclo web “La via d'uscita”, composto da dieci video di altrettanti momenti musicali tratti dal programma delle ultime stagioni. Ad accompagnarli, le immagini di ascoltatori immersi nell'ascolto che si ritrovano proiettati fuori casa, in luoghi iconici del capoluogo.

Dai primi di maggio, inoltre, OFT ha coniato un nuovo hashtag che rispecchia non solo la situazione specifica, ma anche il particolare momento storico che stiamo vivendo. #OFTWaitingForTheNewSeason, è la sintesi di questo percorso: partire dal passato per guardare al futuro.

"Stiamo facendo due pubblicazioni a settimana – spiega il direttore artistico Michele Mo -: ogni mercoledì un video musicale la cui immagine guida, in questa fase, è un cantiere con un grande cartellone che offre un indizio sul tema della nuova stagione; ogni venerdì un video dove lo staff di OFT, a turno ed in pochi minuti, racconta come è strutturato il nostro ente e cosa sta facendo". Il totale di visualizzazioni raggiunte, a oggi, è di circa 5 mila utenti.

In questo periodo, come da tradizione, si sarebbe dovuta svolgere al Circolo dei lettori la conferenza stampa di presentazione della prossima stagione. Nell'attesa di riprogrammarla a settembre, OFT ha deciso di prendere comunque per mano il pubblico e accompagnarlo in questa scoperta dell'anno che verrà.

Colors, questo il titolo dato al prossimo cartellone concertistico, vuole raccontare in musica, come segnale di buon auspicio, un caleidoscopio di suggestioni visive e sonore che vedono il contributo dell'artista torinese Elena Giannuzzo. Musicista, oltre che pittrice, ha saputo rielaborare gli spunti offerti dai singoli programmi per creare tele che evocano, nella loro liquidità, la tensione emotiva che accompagna la creazione artistica.

"Dal 10 giugno, ogni mercoledì, posteremo su Facebook video con frammenti musicali del nostro passato accompagnati dalle coloratissime immagini della futura stagione, anticipandone qualche chicca nei video del venerdì - racconta Mo -. Una strategia di suspence. un modo per condividere da subito con chi ci segue un po' della magia che contiamo presto di ritrovare in sala da concerto".

Guardando al futuro, l'orchestra ha ora a disposizione tre possibili alternative, per la ripresa dei concerti dal vivo. "I vincoli e i protocolli in partenza dal 15 giugno sono molto stringenti - confessa Mo -. In Conservatorio, ad esempio, ci sono 680 posti, ma ne potranno essere occupati circa 140. Quindi il piano A prevede di iniziare la prossima stagione a gennaio, con un calendario che arrivi fino a giugno, e anticipato da piccoli concerti di musica da camera. Qualora invece ci dessero già il via libera, partiremmo in autunno. La terza opzione, invece, è vincolata dalle ingenti limitazioni che potrebbero imporci per la realizzazione dei concerti. In quel caso, dovremmo ristudiare e modificare l'intera programmazione, strutturando un'orchestra più piccola, magari composta dai soli archi. Ma al momento siamo fiduciosi, e i nostri 500 abbonati ci sostengono. Contiamo di saperne di più a ottobre, ma saremo comunque molto rapidi nel prendere le decisioni".